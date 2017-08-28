Объединение ВВС и ПВО на юге РФ приведено в полную боевую готовность

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Объединение ВВС и ПВО Южного военного округа, в том числе в Крыму, по приказу начальника Генштаба ВС РФ генерала армии Валерия Герасимова приведено в полную боевую готовность в рамках проверки. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе округа.
"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил противовоздушной обороны, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Северная Осетия - Алания и Крым", - говорится в сообщении.
Боеспособность объединения "будет оценена по результатам выполнения практических задач в ходе тактических учений различного уровня", уточнили в округе.