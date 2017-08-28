Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземноморье

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород" вошли в Средиземное море в ходе межфлотского перехода с Балтики.
Об этом сообщил в понедельник начальник пресс-службы Черноморского флота Вячеслав Трухачев.
"Две новейшие большие дизельные подводные лодки Черноморского флота (ЧФ) "Колпино" и "Великий Новгород", совершающие межфлотский переход с Балтийского море на ЧФ, прибыли в акваторию Средиземного моря", - сказал он.
Планируется, что субмарины войдут в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море.
Подлодки следуют в надводном положении в сопровождении спасательного буксира Балтийского флота СБ-921.
Подводные лодки "Колпино" и "Великий Новгород" - пятая и шестая в серии из шести субмарин проекта 636.3, построенных на "Адмиралтейских верфях" для Черноморского флота.
Ранее переход с Балтийского флота на Черноморский совершила другая подлодка проекта 636.3 "Краснодар". Она также выполняла задачи в рамках постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море и 23 июня, как сообщили в Минобороны, нанесла удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в Сирии.