Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота

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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота "Утес" в рамках тактических учений выполнил пуск крылатой ракеты, которую затем перехватил и уничтожил истребитель Су-30СМ, сообщил в понедельник официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.
"Береговой стационарный ракетный комплекс "Утес" произвел пуск крылатой ракеты в интересах корабельной ударной группы флота. В свою очередь ударная группа в составе ракетных катеров "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель Морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", - сказал офицер.
По его словам, для обеспечения безопасности и объективного контроля результатов выполнения упражнений было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты.