Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота

Армия и ОПК
28 августа, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС

Для обеспечения безопасности было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, морская авиация и беспилотные летательные аппараты

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Береговой ракетный комплекс Черноморского флота "Утес" в рамках тактических учений выполнил пуск крылатой ракеты, которую затем перехватил и уничтожил истребитель Су-30СМ, сообщил в понедельник официальный представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

Смотрите также

Стальные крылья армии России

"Береговой стационарный ракетный комплекс "Утес" произвел пуск крылатой ракеты в интересах корабельной ударной группы флота. В свою очередь ударная группа в составе ракетных катеров "Ивановец", "Р-239" и "Р-60" обнаружила, взяла на сопровождение и атаковала корабельной артиллерией скоростную воздушную цель. На конечном этапе полета противокорабельной ракеты многофункциональный истребитель Морской авиации флота Су-30СМ перехватил воздушную цель и уничтожил ее, применив авиационную управляемую ракету", - сказал офицер.

По его словам, для обеспечения безопасности и объективного контроля результатов выполнения упражнений было задействовано 15 боевых кораблей и вспомогательных судов флота, а также морская авиация и беспилотные летательные аппараты.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В МВД рассказали, для чего нужно менять правила кругового движения
2
Посол США заявил, что Россия нарушает ДРСМД
3
Арка Крымского моста доставлена к фарватерному участку
4
СК возбудил уголовное дело после нападения на полицейских в Дагестане
5
СМИ: психологи назвали потерю смысла в работе проблемой века
6
Reuters: американские военные ценят профессионализм российских коллег в Сирии
7
Бой Зиновия Колобанова: историки спорят о звезде Героя для лейтенанта, подбившего 22 танка
Темы дня
Новости партнеров
Реклама