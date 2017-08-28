Ракетчики в Северной Осетии поразят командные пункты "противника" из комплексов "Искандер"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Экипажи оперативно-тактических комплексов "Искандер-М" соединения Южного военного округа, дислоцированного в Северной Осетии, в рамках проверки проведут электронные пуски ракет по объектам условного противника. Об этом в понедельник сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"По сигналу учебно-боевой тревоги ракетчики выполнили мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приготовились к совершению многокилометрового марша комбинированным способом в район выполнения поставленных задач. В ходе мероприятий проверки боевой готовности личный состав ракетного соединения, оснащенного оперативно-тактическими комплексами "Искандер-М", выполнит условные одиночные и групповые электронные пуски по мишеням, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса и командные пункты условного противника", - сказал он.

Военные выполнят эти задачи с подготовленных и неподготовленных стартовых позиций, а также при развертывании в ходе марша.