Источник: "Колпино" и "Великий Новгород" могут ударить "Калибрами" по боевикам в Сирии

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прибывшие в Средиземное море из Балтики подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород" могут нанести удары ракетами "Калибр" по террористам "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Об этом в понедельник сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

"Планируется, что после вхождения в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море "Колпино" и "Великий Новгород" из восточной части морской акватории нанесут удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов "Исламского государства" в Сирии", - пояснил источник.

Он напомнил, что ракетные удары по террористам в Сирии из Средиземного моря при переходе с Балтийского на Черноморский флот наносили почти все совершавшие переход подводные лодки проекта 636.3. Последняя из них ("Краснодар") стреляла по террористам в Сирии дважды: в конце мая и в конце июня этого года, выполняя задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.

"Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземное море ранее в понедельник.