Источник: "Колпино" и "Великий Новгород" могут ударить "Калибрами" по боевикам в Сирии

Васильева: школы в шести регионах России не полностью обеспечены бесплатными учебникамиОбщество 28 августа, 13:49
Россиянка Бравикова выиграла личное многоборье в художественной гимнастике на УниверсиадеСпорт 28 августа, 13:42
Источник: "Колпино" и "Великий Новгород" могут ударить "Калибрами" по боевикам в СирииАрмия и ОПК 28 августа, 13:41
В СК реформировали структуру центрального аппаратаПолитика 28 августа, 13:34
Трансляция боя Макгрегора и Мэйуэзера в кинотеатрах собрала $2,6 млнСпорт 28 августа, 13:29
Лавров: РФ не собирается конкурировать с кем-то в урегулировании вокруг КатараПолитика 28 августа, 13:24
Бывший футболист ЦСКА Тошич продолжит карьеру в "Партизане"Спорт 28 августа, 13:24
Газизов: вопрос об отставке главного тренера ФК "Уфа" Семака не поднималсяСпорт 28 августа, 13:17
Зоны деэскалации в Сирии включают в себя уже более двух тысяч населенных пунктовМеждународная панорама 28 августа, 13:16
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Прибывшие в Средиземное море из Балтики подводные лодки Черноморского флота "Колпино" и "Великий Новгород" могут нанести удары ракетами "Калибр" по террористам "Исламского государства" (запрещенная в РФ группировка) в Сирии. Об этом в понедельник сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
"Планируется, что после вхождения в состав постоянного соединения Военно-морского флота в Средиземном море "Колпино" и "Великий Новгород" из восточной части морской акватории нанесут удар крылатыми ракетами "Калибр" по позициям террористов "Исламского государства" в Сирии", - пояснил источник.
Он напомнил, что ракетные удары по террористам в Сирии из Средиземного моря при переходе с Балтийского на Черноморский флот наносили почти все совершавшие переход подводные лодки проекта 636.3. Последняя из них ("Краснодар") стреляла по террористам в Сирии дважды: в конце мая и в конце июня этого года, выполняя задачи в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море.
"Колпино" и "Великий Новгород" прибыли в Средиземное море ранее в понедельник.