Морская авиация Балтийского флота пополнилась еще тремя новейшими истребителями Су-30СМ

Алиханов: затраты на обслуживание стадиона "Калининград" составят до 220 млн рублей в годСпорт 28 августа, 15:16
Тарасова не исключила, что фигуристы будут исполнять каскад из двух четверных прыжковСпорт 28 августа, 15:13
Алиханов: перед "Балтикой" стоит задача выйти в РФПЛСпорт 28 августа, 15:10
Мельче, но слаще: российские виноградари ждут хороший урожай вопреки капризам погодыЭкономика и бизнес 28 августа, 14:48
Кабмин выделил 80 млн рублей для помощи пострадавшим от пожара в Ростове-на-ДонуОбщество 28 августа, 14:25
МИД РФ прорабатывает ответ на ужесточение антироссийских санкций СШАПолитика 28 августа, 14:16
Московскую реку Яузу очистят и создадут вокруг нее гигантский парк в 2018 годуОбщество 28 августа, 14:12
В ходе спецоперации в Дагестане погиб сотрудник правоохранительных органовПроисшествия 28 августа, 14:07
Высокая пожарная опасность прогнозируется в большинстве районов Челябинской областиНовости Урала 28 августа, 14:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Парк самолетов авиабазы Морской авиации Балтийского флота, дислоцированной на территории Калининградской области, пополнился еще тремя новейшими многоцелевыми истребителями Су-30СМ.
Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.
"На аэродром в городе Черняховск Калининградской области прибыли еще три истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы Морской авиации Балтийского флота", - рассказал Мартов.
Он отметил, что самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, их перелет в Калининградскую область осуществили экипажи летчиков смешанной эскадрильи Морской авиации флота.
В общей сложности за последние девять месяцев на Балтийский флот поставлено шесть таких истребителей. Первый из них прибыл в авиабазу Морской авиации в декабре 2016 года. "В рамках государственного оборонного заказа в 2017-2018 годах в Морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа", - заключил Мартов.