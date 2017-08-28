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Морская авиация Балтийского флота пополнилась еще тремя новейшими истребителями Су-30СМ

Армия и ОПК
28 августа, 15:13 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 28, августа. /ТАСС

Перелет в Калининградскую область осуществили экипажи летчиков смешанной эскадрильи Морской авиации

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КАЛИНИНГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Парк самолетов авиабазы Морской авиации Балтийского флота, дислоцированной на территории Калининградской области, пополнился еще тремя новейшими многоцелевыми истребителями Су-30СМ.

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Об этом сообщил журналистам официальный представитель флота Роман Мартов.

"На аэродром в городе Черняховск Калининградской области прибыли еще три истребителя Су-30СМ, которые вошли в состав одной из эскадрилий авиабазы Морской авиации Балтийского флота", - рассказал Мартов.

Он отметил, что самолеты были приняты на заводе-изготовителе в Иркутске, их перелет в Калининградскую область осуществили экипажи летчиков смешанной эскадрильи Морской авиации флота.

В общей сложности за последние девять месяцев на Балтийский флот поставлено шесть таких истребителей. Первый из них прибыл в авиабазу Морской авиации в декабре 2016 года. "В рамках государственного оборонного заказа в 2017-2018 годах в Морскую авиацию Балтийского флота спланирована поставка еще нескольких истребителей данного типа", - заключил Мартов.

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