Минобороны РФ: боевики ИГ стягиваются к Дейр-эз-Зору

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские Воздушно-космические силы за минувшую ночь и понедельник уничтожили под сирийским городом Дейр-эз-Зор четыре танка, 16 автомобилей и два укрепрайона запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Российские ВКС в течение ночи и сегодняшнего дня продолжали успешно наносить удары по целям ИГИЛ (устаревшее название ИГ - прим. ТАСС) уничтожив четыре танка, 16 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберными пулеметами, шесть большегрузных автомобилей с боеприпасами, а также два укрепрайона с оборудованными артиллерийскими позициями", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что после успешных наступательных действий группировки сирийских войск при поддержке российских ВКС в районе города Ганем-Али боевики ИГ пытаются перегруппироваться и подготовить укрепрайоны в районе населенного пункта Дейр-эз-Зор. "Осознавая, что плацдарм вокруг Дейр-эз-Зора является последним оплотом международных террористов на сирийской земле, боевики перебрасывают тяжелую технику, включая танки и автомобили повышенной проходимости с крупнокалиберным вооружением и минометами", - пояснили в министерстве.

В военном ведомстве отметили, что результативные действия российских ВКС позволили сирийским правительственным войскам под командованием генерала Хасана Сухела продолжить наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр-эз-Зор с целью его деблокирования.

В воскресенье в Минобороны РФ сообщили о разгроме сирийскими войсками при поддержке российской боевой авиации самой боеспособной группировки "Исламского государства" в долине Евфрата в районе города Ганем-Али. При этом было уничтожено более 800 террористов, 13 танков, 39 пикапов с установленными на них крупнокалиберными пулеметами, девять минометов и артиллерийских орудий.

Ранее в Генштабе ВС РФ сообщили, что российская группировка войск в Сирии совместно с правительственными войсками сосредоточили основные силы на разгроме боевиков ИГ в районе Дейр-эз-Зора. По словам начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергея Рудского, с деблокированием этого города будет завершен разгром "наиболее боеспособных формирований террористической группировки ИГИЛ на территории Сирии". Как отмечал Рудской, именно в Дейр-эз-Зор террористы стягивают оставшиеся у них силы, в этот район переместились боевики из Мосула и большая часть наиболее боеспособных отрядов террористов из Ракки.