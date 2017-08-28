Минобороны опровергло информацию о гибели в Сирии российского военного

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло данные о гибели российского военнослужащего в Сирии 11 августа.

"Информация, распространенная отдельными СМИ о якобы погибшем в Сирии 11 августа российском военнослужащем, не соответствует действительности. Никаких потерь в данный период времени среди российских военнослужащих на территории Сирийской Арабской Республики не было", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в понедельник в ТАСС.

Ранее ряд СМИ написал о гибели в Сирии россиянина Александра Ягофарова. По версии журналистов, машина с ним подорвалась на фугасе.