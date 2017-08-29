Разведчики ВВО победили в профессиональном конкурсе, став лучшими в ВС РФ

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ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, завоевали первое место во Всеармейском этапе конкурса "Зеленая тропа", показав умения метать гранаты и саперные лопатки, искать тайники и принимать радиограммы на слух, сообщает пресс-служба ВВО.
"Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, стали лучшими в Вооруженных силах России, они завоевали первое место во Всеармейском этапе конкурса "Зеленая тропа". При прохождении всех этапов конкурса разведчики проявили физическую выносливость, высокие морально-волевые качества и волю к победе, несмотря на 40-градусную жару, которая стояла в августе на полигоне Молькино в Краснодарском крае. В ходе практической части первенства Вооруженных сил военнослужащие показали мастерство по метанию гранат, ножей и саперных лопаток, в физической, инженерной, медицинской, топографической подготовке, приеме радиограмм на слух и поиске тайников", - говорится в сообщении.
Во время конкурса разведчики выполнили практические стрельбы из различных видов стрелкового оружия, в частности пистолета Макарова, пулемета Калашникова и снайперской винтовки. Помимо этого, представители ВВО стали лучшими в отработке задач в тылу "противника" после марш-броска на 30 км в горно-лесистой местности при жестком контроле за скрытностью передвижения со стороны воинской части - организатора конкурса. Маршрут удалось пройти за шесть часов.
"По конкурсному заданию команда ВВО провела разведку местности, отработала задачи по захвату, уничтожению стратегически важного объекта условного противника, отходу к точке сбора, установке мин-ловушек. Также военнослужащие успешно выполнили задания по корректировке огня артиллерии, использованию перспективных средств ведения разведки, прохождению минных заграждений", - говорится в сообщении.