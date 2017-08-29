Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.08:
$ 58.55
€ 69.85
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Разведчики ВВО победили в профессиональном конкурсе, став лучшими в ВС РФ

Армия и ОПК
29 августа, 5:01 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 29, августа. /ТАСС

По конкурсному заданию команда ВВО провела разведку местности, отработала задачи по захвату, уничтожению стратегически важного объекта условного противника, отходу к точке сбора, установке мин-ловушек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 августа. /ТАСС/. Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа (ВВО), дислоцированного в Хабаровском крае, завоевали первое место во Всеармейском этапе конкурса "Зеленая тропа", показав умения метать гранаты и саперные лопатки, искать тайники и принимать радиограммы на слух, сообщает пресс-служба ВВО.

Смотрите также

Российские разведчики стали лучшими в командной стрельбе на Армейских играх

Российские разведчики показали лучший результат в стрельбе на конкурсе Армейских игр

Российские военные разведчики стали лучшими на Армейских играх

"Военнослужащие соединения специального назначения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, стали лучшими в Вооруженных силах России, они завоевали первое место во Всеармейском этапе конкурса "Зеленая тропа". При прохождении всех этапов конкурса разведчики проявили физическую выносливость, высокие морально-волевые качества и волю к победе, несмотря на 40-градусную жару, которая стояла в августе на полигоне Молькино в Краснодарском крае. В ходе практической части первенства Вооруженных сил военнослужащие показали мастерство по метанию гранат, ножей и саперных лопаток, в физической, инженерной, медицинской, топографической подготовке, приеме радиограмм на слух и поиске тайников", - говорится в сообщении.

Во время конкурса разведчики выполнили практические стрельбы из различных видов стрелкового оружия, в частности пистолета Макарова, пулемета Калашникова и снайперской винтовки. Помимо этого, представители ВВО стали лучшими в отработке задач в тылу "противника" после марш-броска на 30 км в горно-лесистой местности при жестком контроле за скрытностью передвижения со стороны воинской части - организатора конкурса. Маршрут удалось пройти за шесть часов.

"По конкурсному заданию команда ВВО провела разведку местности, отработала задачи по захвату, уничтожению стратегически важного объекта условного противника, отходу к точке сбора, установке мин-ловушек. Также военнослужащие успешно выполнили задания по корректировке огня артиллерии, использованию перспективных средств ведения разведки, прохождению минных заграждений", - говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК возбудил дело о нападении на полицейских на посту ДПС в Краснодаре
2
США провели два испытания модификации атомной бомбы B61
3
Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности США
4
Биография Юлии Липницкой
5
Почему Юлия Липницкая завершила карьеру
6
Олимпийская чемпионка Липницкая завершила карьеру
7
В законе о Донбассе РФ будет впервые определена как "страна-агрессор"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама