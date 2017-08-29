Источник: Белоруссия пока не перевела аванс за 32 БТР-82А, купленные у РФ в 2015 году

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия пока не произвела авансовый платеж по контракту на поставку 32 БТР-82А, который был заключен между Москвой и Минском в сентябре 2015 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.

"Аванс российской стороной пока не получен, и никаких официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно заключенному контракту первая партия бронетранспортеров должна была быть поставлена Белоруссии во II квартале 2016 года, а вторая партия - во II квартале 2017 года. "По имеющейся информации, денежные средства на покупку БТР-82А пока не выделены", - уточнил источник.