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Источник: Белоруссия пока не перевела аванс за 32 БТР-82А, купленные у РФ в 2015 году

Армия и ОПК
29 августа, 9:12 UTC+3 МОСКВА 29, августа. /ТАСС

Собеседник агентства сообщил, что официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Белоруссия пока не произвела авансовый платеж по контракту на поставку 32 БТР-82А, который был заключен между Москвой и Минском в сентябре 2015 года. Об этом во вторник сообщил ТАСС источник в системе военно-технического сотрудничества РФ с другими государствами.

"Аванс российской стороной пока не получен, и никаких официальных уведомлений на этот счет от белорусской стороны не поступало", - сказал собеседник агентства.

По его словам, согласно заключенному контракту первая партия бронетранспортеров должна была быть поставлена Белоруссии во II квартале 2016 года, а вторая партия - во II квартале 2017 года. "По имеющейся информации, денежные средства на покупку БТР-82А пока не выделены", - уточнил источник.

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