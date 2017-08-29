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"Рособоронэкспорт" в ходе "Армии-2017" подписал более 10 контрактов и соглашений

Армия и ОПК
29 августа, 9:55 дата обновления: 29 августа, 10:02 UTC+3

Соглашения подписаны в том числе с представителями Казахстана и Буркина-Фасо

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Российский спецэкспортер вооружений - компания "Рособоронэкспорт" - подписал на Международном военно-техническом форуме "Армии-2017" более 10 контрактов и соглашений. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе компании.

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"В ходе форума мы подписали более 10 контрактов и соглашений, в том числе с представителями Казахстана и Буркина-Фасо. Они положительно сказались на портфеле заказов компании", - привела пресс-служба слова заместителя генерального директора "Рособоронэкспорта" Сергей Гореславский, который возглавлял официальную делегацию спецэкспортера на "Армии-2017".

Он отметил, что деловая программа компании была очень насыщенная. "За три дня работы на "Армии-2017" мы провели около 70 встреч с иностранными делегациями из порядка 50 стран практически всех регионов мира. Внимание нам уделили более 20 министров обороны. Также среди глав делегаций, с которыми прошли встречи и переговоры, были руководители других силовых ведомств, начальники генеральных штабов и главнокомандующие видами вооруженных сил стран-партнеров", - пояснил Гореславский.

В пресс-службе уточнили, что представители иностранных делегаций уделили особый интерес танкам Т-90С/МС, оперативно-тактическому ракетному комплексу "Искандер-Э", бронетранспортерам БТР-80А/БТР-82А, автомобильной, в том числе бронированной технике, современным образцам стрелкового и специального оружия, средствам ближнего боя и материально-технического обеспечения подразделений.

Также повышенное внимание посетителей привлекли авиационная и военно-морская техника, средства ПВО, радиоэлектронные системы. Кроме того, "Рособоронэкспорт" подписал два соглашения о сотрудничестве по продвижению IT-продуктов в области информационной безопасности.

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