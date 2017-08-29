Первые 10 вертолетов Ка-226Т могут быть поставлены в Индию в этом году

Крупнейший музыкальный опен-эйр завершил лето под парусами в Тверской областиНовости партнеров 29 августа, 10:53
Зарплаты квалифицированных рабочих могут стать выше, чем у офисных сотрудниковЭкономика и бизнес 29 августа, 10:52
Российские гимнастки завоевали золото Универсиады в групповых упражнениях с обручамиСпорт 29 августа, 10:45
Минсвязи планирует выдать до трех миллионов паспортов болельщика к ЧМ-2018Спорт 29 августа, 10:33
"Яндекс" объяснил исчезновение Сахалина с карт техническим сбоемОбщество 29 августа, 10:32
Федерация бокса России подала второй протест на судейство на ЧМСпорт 29 августа, 10:24
Южно-Уральский государственный университет проводит кардинальный ребрендингНовости партнеров 29 августа, 10:22
Самшит в огневке: можно ли предотвратить катастрофу в реликтовых кавказских лесахОбщество 29 августа, 10:18
Эксперт: Шарапова должна пробиться в 1/4 финала US OpenСпорт 29 августа, 10:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Первая партия из 10 вертолетов Ка-226Т, предусмотренная контрактом на 200 таких машин, может быть поставлена Индии уже в этом году. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).
"Мы планируем доставить первую партию из 10 вертолетов после того, как получим первый платеж. Мы обсуждаем с министерством обороны Индии, когда будет произведен первый платеж. Надеемся, что это будет сделано в этом году", - сказали в пресс-службе.
Ранее глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов сообщил, что стоимость контракта на поставку Ка-226Т превышает $1 млрд. По его словам, 40 вертолетов должны быть поставлены Россией, еще 160 будут изготовлены по лицензии на территории Индии.
Российско-индийское соглашение о сотрудничестве в области производства вертолетов было подписано в 2015 году, в октябре 2016 года было подписано соглашение о создании совместной компании по производству Ка-226Т. Как сообщалось ранее, в России вертолеты Ка-226Т будут производиться на двух предприятиях - в Кумертау и Улан-Удэ.