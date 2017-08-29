Более 70 школьников Норильска вступили в "Юнармию"

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ТАСС, 29 августа. Ряды "Юнармии" пополнили 74 школьника города Норильска (Красноярский край). Об этом во вторник ТАСС сообщили в городской мэрии.
"Ряды "Юнармии" пополнили школьники Норильска. В нее вступили 74 человека", - сообщили в мэрии.
Глава города Олег Курилов отметил, что именно таким активным молодым людям предстоит "писать новою историю великого государства, продолжать славные традиции предшественников, приумножать богатство нашей Родины".
На прошлой неделе в 'Юнармию" вступили более 150 школьников из соседней Дудинки, давшие клятву на борту кораблей Северного флота.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. В ряды юнармейцев вступили уже около 140 тыс. школьников страны.