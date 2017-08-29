Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны получило в пользование на 20 лет часть акватории реки Большая Невка

Армия и ОПК
29 августа, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС

В распоряжении правительства не уточняется, для каких конкретно целей территория передается военному ведомству

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в ведение Минобороны России на 20 лет части акватории реки Большая Невка. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории р. Большая Невка, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.

В нем не уточняется, для каких конкретно целей данная территория передается военному ведомству.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
2
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
3
"Тверской стрелок" отказался от дачи показаний в суде
4
Минобороны: учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер
5
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
Истребитель Су-30СМ сбил крылатую ракету, запущенную в рамках учений Черноморского флота
Темы дня
Новости партнеров
Реклама