Минобороны получило в пользование на 20 лет часть акватории реки Большая Невка

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче в ведение Минобороны России на 20 лет части акватории реки Большая Невка. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории р. Большая Невка, имеющую границы согласно приложению №1, для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.

В нем не уточняется, для каких конкретно целей данная территория передается военному ведомству.