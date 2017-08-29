"Вертолеты России" примут участие в крупнейшей вертолетной выставке Китая

В Якутии усилится борьба с незаконной добычей мамонтовой фауныНовости партнеров 29 августа, 13:58
Черчесов: сборная России была бы рада открыть "Лужники" матчем с аргентинцамиСпорт 29 августа, 13:54
Якутские производители получат микрозаймы на продвижение своей продукцииНовости партнеров 29 августа, 13:50
Forbes: Шарапова потеряла $100 млн за последний годСпорт 29 августа, 13:47
Около 1,6 млн руб. штрафов наложили в Подмосковье за время антимусорного рейдаОбщество 29 августа, 13:45
Челябинские власти пригласили Юлию Липницкую пройти стажировку на "Областном телеканале"Новости Урала 29 августа, 13:44
Футболист Заболотный намерен закрепиться в сборной России и попасть на ЧМ-2018Спорт 29 августа, 13:39
Макрон выступил за установление коллективного мирового порядкаМеждународная панорама 29 августа, 13:36
Мединский хотел бы видеть на сцене Малого театра постановки о современной жизниКультура 29 августа, 13:35
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 29 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Холдинг "Вертолеты России" примет участие в 4-й международной вертолетной выставке Китая China Helicopter Exposition. Об этом говорится в полученных во вторник ТАСС материалах организаторов.
В выставке принимают участие 403 компании из 22 стран мира. Среди них такие крупные международные производители вертолетной техники и авиационного оборудования, как Airbus Helicopters (прежнее название - Eurocopter Group), Bell Helicopter, Leonardo (прежнее название - Finmeccanica), Sikorsky и китайская авиационно-промышленная компания AVIC.
Общая площадь экспозиции составит 160 тыс. кв. м. Помимо вертолетов на выставке будут представлены двигатели, авионика, беспилотные летательные аппараты, эмуляторы, модели летательных аппаратов, а также наземные комплексы обслуживания техники.
Организаторы уделили большое внимание развлекательной программе. Гости выставки смогут наблюдать по меньшей мере шесть показательных полетов: в авиашоу примут участие боевые ударные вертолеты китайского производства Z-10, Z-11 и Z-19. Кроме того, среди представленной техники посетители смогут увидеть боевой вертолетный беспилотник китайской разработки AV500. Ожидается, что армейская авиация сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая впервые представит собственный стенд, где будут выставлены образцы вооружения, робототехники и авиационного оборудования.
China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. В этом году она будет проходить с 14 по 17 сентября - первые два дня выставка будет доступна только для представителей отрасли и СМИ, а с 16 сентября она откроется для широкой публики.