Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 58.53
€ 70.43
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вертолеты России" примут участие в крупнейшей вертолетной выставке Китая

Армия и ОПК
29 августа, 13:09 UTC+3 ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай) /Корр. ТАСС, Роман Баландин

На выставке также будут представлены двигатели, авионика, беспилотные летательные аппараты, эмуляторы, модели летательных аппаратов и наземные комплексы обслуживания техники

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 29 августа. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Холдинг "Вертолеты России" примет участие в 4-й международной вертолетной выставке Китая China Helicopter Exposition. Об этом говорится в полученных во вторник ТАСС материалах организаторов.

Смотрите также
Ми-28Н

От "Мыколки" до "Аллигатора": боевые вертолеты России

В выставке принимают участие 403 компании из 22 стран мира. Среди них такие крупные международные производители вертолетной техники и авиационного оборудования, как Airbus Helicopters (прежнее название - Eurocopter Group), Bell Helicopter, Leonardo (прежнее название - Finmeccanica), Sikorsky и китайская авиационно-промышленная компания AVIC.

Общая площадь экспозиции составит 160 тыс. кв. м. Помимо вертолетов на выставке будут представлены двигатели, авионика, беспилотные летательные аппараты, эмуляторы, модели летательных аппаратов, а также наземные комплексы обслуживания техники.

Организаторы уделили большое внимание развлекательной программе. Гости выставки смогут наблюдать по меньшей мере шесть показательных полетов: в авиашоу примут участие боевые ударные вертолеты китайского производства Z-10, Z-11 и Z-19. Кроме того, среди представленной техники посетители смогут увидеть боевой вертолетный беспилотник китайской разработки AV500. Ожидается, что армейская авиация сухопутных войск Народно-освободительной армии Китая впервые представит собственный стенд, где будут выставлены образцы вооружения, робототехники и авиационного оборудования.

China Helicopter Exposition является крупнейшей выставкой вертолетной техники в Китае. Она была учреждена в 2011 году и с тех пор проводится на регулярной основе каждые два года. В этом году она будет проходить с 14 по 17 сентября - первые два дня выставка будет доступна только для представителей отрасли и СМИ, а с 16 сентября она откроется для широкой публики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Тигр"-трансформер
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Боевые корабли ВМФ России
Фото
Мирей Матье
20
Мирей Матье открыла юбилейный фестиваль "Спасская башня"
8
Турецкие звезды: выступление пилотажной группы на форуме "Армия-2017"
17
"Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меркель: снятие санкций с РФ пошло бы на пользу и России, и Германии
2
МВД задержало двух администраторов "групп смерти" в социальных сетях
3
Суд в Самаре вынес приговор по делу о нападении на семью полицейского
4
Московские школьники смогут бесплатно ходить в музеи с 1 сентября
5
МИД Польши вручил послу РФ ноту в связи с доступом к месту авиакатастрофы под Смоленском
6
МИД РФ: американская атомная бомба В61-12 может снизить порог применения ядерного оружия
7
У безработного в Москве неизвестные похитили сумку с 12,5 млн рублей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама