Минобороны: учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Международные учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, заявил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.
"Подчеркну, что учение "Запад-2017" помимо антитеррористической направленности носит сугубо оборонительный характер", - сказал Фомин.
Он отметил, несмотря на то, что основная часть учений проводится на территории Белоруссии, при разработке замысла маневров подразумевался условный противник, не имеющий отношения к конкретному региону. "По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная в сценарии учения, может возникнуть в любой точке мира", - пояснил Фомин.
Он подчеркнул, что сообщения о "российской угрозе" в связи с учениями не имеют ничего общего с реальностью. "Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними - политики) будоражат общественное мнение, распространяя мифы о "российской угрозе". Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учении "Запад-2017" готовится "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины. Ни одна из их парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Белоруссия", - сказал он.
Объективная информация о ходе подготовки к учению регулярно размещалась на сайтах военных ведомств двух стран и распространялась российскими и белорусскими информационными агентствами, добавил замминистра.
По словам Фомина, Россия заранее направила государствам - участникам ОБСЕ уведомление о военной деятельности при проведении учений "Запад-2017". "Предварительное уведомление всем государствам - участникам ОБСЕ о военной деятельности при проведении учений, а также приглашение на него наблюдателей направлено 1 августа текущего года", - сказал он.
По словам замминистра, практический этап подготовки к учений был начат в марте этого года, когда в Москве состоялась стратегическая командно-штабная тренировка с центральными органами военного управления Вооруженных сил. После этого в Минске прошла штабная тренировка Объединенного командования региональной группировки войск, а в Санкт-Петербурге - командно-штабная тренировка Западного военного округа.
"В мае и июле начальники штабов руководства учения провели рекогносцировку районов практических действий войск. Также в июле состоялись командно-штабные учения по управлению авиацией и войсками ПВО на Западном стратегическом направлении с привлечением оперативной группы от Вооруженных сил Республики Белоруссия. В августе в Западном военном округе прошла командно-штабная тренировка, а после нее - серия учений по видам обеспечения совместных действий", - напомнил Фомин.
Международные стратегические учения "Запад-2017" запланированы на территории Белоруссии и трех регионов России. "В Республике Беларусь будут задействованы полигоны: Лепельский, Борисовский, Лосвидо, Осиповичский, два полигона ВВС и войск ПВО (Ружанский и Доманово), а также один участок местности "Дретунь". В Российской Федерации войска будут обучаться на полигонах: Лужский, Струги Красные и Правдинский", - сказал Фомин.
Учения "Запад-2017" пройдут с 14 по 20 сентября. В ходе маневров отработают оперативную совместимость штабов различных уровней, а также взаимодействие перспективных систем управления войсками и оружием. Будут опробованы положения новых уставных документов, разработанных в Вооруженных силах России и Белоруссии.