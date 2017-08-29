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Рогозин предлагает оборонщикам подключиться к разработкам в области медицины

Армия и ОПК
29 августа, 14:41 UTC+3 СТАРАЯ РУССА РУССА 29, августа. /ТАСС

Речь идет о создании универсального ложемента для медицинских тележек

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СТАРАЯ РУССА, 29 августа. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин предложил оборонщикам Новгородской области принять участие в разработке универсального ложемента для медицинских тележек.

"Есть одна тема, которая очень важна, и никак до сих пор мы не можем ее реализовать. Это единый ложемент для медицинской тележки, - сказал он, ознакомившись с выставкой продукции, в том числе и гражданской, предприятий ОПК Новгородской области. - Надо посмотреть, каковы требования к материалам, к габаритам для того, чтобы эту тележку и отстегивающийся ложемент сделать.

"Подумайте над этим, кто это сделает, получит очень большой заказ", - подчеркнул вице-премьер.

Одним из экспонатов выставки стало трансформируемое инвалидное электротранспортное кресло. Этот проект совместно разрабатывается Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого, ОАО "НПО "Квант" и малым инновационным предприятием "Инновация-Н". Устройство имеет изменяемую ширину, что позволяет людям с ограниченными возможностями передвигаться в узких и нестандартных помещениях.

Рогозин напомнил, что до конца года Минздраву поручено разработать единый ложемент для медицинских тележек. Однако он выразил сомнение, что эта работа будет завершена в срок, и предложил новгородским оборонным предприятиям подключиться к реализации этой задачи.

По мнению вице-премьера, это крайне перспективная с экономической точки зрения тема. "Есть тележки, которые использует скорая помощь, у них складываются ножки и они входят в карету скорой, дальше вы перевозите больного или раненого в больницу. После этого, естественно, скорая помощь хочет забрать свою тележку, значит вы должны переложить тяжелобольного или раненого на больничную тележку, потом вы на этой больничной тележке должны ввезти его, допустим, в МРТ, а у МРТ свои требования, там металл не работает, значит должна быть другая тележка, для рентгена еще одна, - пояснил он. - И так тяжелобольного или раненого человека с увечьями приходится через страшную боль таскать с тележки на тележку. Неужели нельзя сделать ложемент универсальный? Это рынок дикий".

Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин заметил, что представленной разработке еще не хватает хорошего дизайна. Он пообещал разработчикам помочь наладить контакты с Агентством стратегических инициатив, чтобы решить эту проблему.

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Персоны
Рогозин, Дмитрий Олегович Никитин, Андрей Сергеевич
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