Рогозин пообещал организовать инструктаж для оборонщиков Новгородской области

СТАРАЯ РУССА /Новгородская область/, 29 августа. / ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин планирует провести просвещающие конференции для управленцев предприятий ОПК Новгородской области, чтобы повысить уровень знаний о мерах поддержки. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания о развитии оборонно-промышленных предприятий области.

"Это незнание своих прав, своих возможностей [руководством новгородских предприятий ОПК] нас подтолкнет к тому, чтобы в январе сразу после новогодних праздников сначала в Москве, потом в Новгороде провести федеральные и региональные конференции о новых финансовых и организационных инструментах поддержки военно-промышленного комплекса России", - сказал он.

Рогозин пояснил, что будет проведен подробный инструктаж о том, какие существуют возможности для получения дополнительной поддержки оборонных предприятий Новгородской области. При этом он обратил внимание, что речь идет не только о государственных предприятиях, но и о частных.

Вице-премьер отметил, что его рабочая поездка в регион была крайне полезной, так как удалось выявить существующую недоработку местных властей, а также ликвидировать на федеральном уровне непонимание существующих проблемы с элементарным доступом менеджмента предприятий к актуальным механизмам государственной поддержки.

"Теперь придется это все исправить очень быстро, потому что в других регионах, где мы чаще бываем, там давно этот процесс уже пройден. Существует абсолютная законодательная грамотность представителей руководства предприятий, они довольно-таки агрессивно себя ведут, в хорошем смысле агрессивно, активно пользуются этими инструментами. Здесь [в Новгородской области] тишь да гладь да божья благодать, но это неправильно", - привел пример Рогозин.

Зампред правительства также рассказал, что в рамках прошедшего совещания был затронут вопрос о выходе ряда компаний региона на международные рынки. "Я также дал сегодня поручение об организации переговоров с конкретными директорами в рамках Рособоронэкспорта, с тем, чтобы они эту продукцию могли представить, заработать валюту, пустить ее в развитие производства и т.д.", - добавил он.