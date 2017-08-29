Рогозин предложил оборонщикам Новгородской области развивать радиоэлектронику

СТАРАЯ РУССА /Новгородская область/, 29 августа. / ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин предложил закрепить за оборонщиками Новгородской области специализацию по разработкам в области электроники. Об этом он сообщил журналистам по итогам совещания о развитии оборонно-промышленных предприятий области.

"На сегодняшний момент оборонная промышленность Новгородской области в основном имеет акцент на радиоэлектронике, в принципе, это еще специализация с советских времен, когда было выбрано два центра - это Новгород и Зеленоград. Сегодня я посмотрел, что не умерло это ничего, наоборот, развивается, поэтому, я думаю, что также федеральную специализацию закрепим за Новгородской областью по высокотехнологичным разработкам в области электроники", - подчеркнул вице-премьер.

Рогозин посетовал, что на сегодняшний момент очень мало научных работ по оборонной тематике ведется в вузах Новгородской области. По его мнению, необходимо заниматься наукой, защищать диссертации, поскольку это "позволяет директорам, особенно в конструкторских бюро, систематизировать собственные знания, положить их на бумагу, еще раз продумать, все ли учтено".