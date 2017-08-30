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Подводный спасательный аппарат Северного флота установил рекорд погружения

Армия и ОПК
30 августа, 8:09 UTC+3 МУРМАНСК 30, августа. /ТАСС

Все системы и механизмы АС-34 работали без замечаний, экипаж действовал профессионально, отметили в Управлении поисковых и аварийно-спасательных работ СФ

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Модернизированный спасательный глубоководный аппарат "АС-34"

Модернизированный спасательный глубоководный аппарат "АС-34"

© Лев Федосеев/ТАСС

МУРМАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Спасательный аппарат АС-34 Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота (СФ) преодолел рубеж погружений в 1 тыс. метров в ходе испытаний. Как сообщил в среду журналистам начальник УПАСР СФ капитан 1-го ранга Владимир Горбань, это рекордный показатель для спасательных аппаратов СФ.

"В северо-западной части Норвежского моря глубоководный аппарат АС-34 погрузился на глубину 1005 метров. До этого момента ни один из спасательных аппаратов Северного флота не достигал подобных глубин", - сказал Горбань.

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После проведенных в 2016 году испытаний АС-34 был принят с ограничением по глубине погружения. Связано это было с тем, что испытания аппарата проводились в Мотовском заливе, где глубины сравнительно невелики и не позволяют опускаться ниже. Но технические характеристики подводной лодки специального назначения, к классу которых относится АС-34, позволяют действовать в условиях гораздо большего давления.

Решено было провести испытания в Норвежском море. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным.

Этому предшествовала тщательная подготовка. Проверялась техника, причем не только глубоководного аппарата, но и спасательного судна "Георгий Титов". Особо готовился и личный состав АС-34 - пять человек во главе с командиром капитан-лейтенантом Романом Евменовым.

На глубину чуть больше километра АС-34 погрузился с первого раза. "Спасательная подводная лодка зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Все системы и механизмы работали без замечаний, действия экипажа были профессиональны", - отметил Горбань.

В ближайшее время спасательный аппарат будет задействован на учениях по оказанию помощи легшей на грунт подлодке, которые состоится в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря.

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