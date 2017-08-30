Подводный спасательный аппарат Северного флота установил рекорд погружения

Спортсмены из 60 стран примут участие в ЧМ по карате киокусинкай в ЕкатеринбургеСпорт 30 августа, 9:19
Кремлев: судьи на чемпионате мира по боксу творят, что хотятСпорт 30 августа, 9:05
Как проголосовать на выборах-2017Политика 30 августа, 9:00
Генсек федерации: сборная России по боксу провалила ЧМСпорт 30 августа, 8:44
"Ураганы" на учениях под Челябинском нанесли удары по позициям условных бандгруппНовости Урала 30 августа, 8:44
Одно из колец Сатурна оказалось не таким плотным, как полагали ученыеКосмос 30 августа, 8:35
Игроки детской команды по хоккею с мячом из Красноярска отравились в Кемеровской областиПроисшествия 30 августа, 8:33
Единый день голосования — 2017: Новгородская областьПолитика 30 августа, 8:00
Единый день голосования — 2017: Пермский крайПолитика 30 августа, 8:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МУРМАНСК, 30 августа. /ТАСС/. Спасательный аппарат АС-34 Управления поисковых и аварийно-спасательных работ (УПАСР) Северного флота (СФ) преодолел рубеж погружений в 1 тыс. метров в ходе испытаний. Как сообщил в среду журналистам начальник УПАСР СФ капитан 1-го ранга Владимир Горбань, это рекордный показатель для спасательных аппаратов СФ.
"В северо-западной части Норвежского моря глубоководный аппарат АС-34 погрузился на глубину 1005 метров. До этого момента ни один из спасательных аппаратов Северного флота не достигал подобных глубин", - сказал Горбань.
После проведенных в 2016 году испытаний АС-34 был принят с ограничением по глубине погружения. Связано это было с тем, что испытания аппарата проводились в Мотовском заливе, где глубины сравнительно невелики и не позволяют опускаться ниже. Но технические характеристики подводной лодки специального назначения, к классу которых относится АС-34, позволяют действовать в условиях гораздо большего давления.
Решено было провести испытания в Норвежском море. Программой тренировки предусматривалось выполнение обязательного комплекса упражнений по надводному и подводному маневрированию, подводному ориентированию, поиску и допоиску условно затонувшего объекта на глубинах, близких к максимальным.
Этому предшествовала тщательная подготовка. Проверялась техника, причем не только глубоководного аппарата, но и спасательного судна "Георгий Титов". Особо готовился и личный состав АС-34 - пять человек во главе с командиром капитан-лейтенантом Романом Евменовым.
На глубину чуть больше километра АС-34 погрузился с первого раза. "Спасательная подводная лодка зарекомендовала себя с самой лучшей стороны. Все системы и механизмы работали без замечаний, действия экипажа были профессиональны", - отметил Горбань.
В ближайшее время спасательный аппарат будет задействован на учениях по оказанию помощи легшей на грунт подлодке, которые состоится в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря.