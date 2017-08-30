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Пилоты ВВО на девяти Су-35С выступят на ВЭФ-2017

Армия и ОПК
30 августа, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В рамках форума впервые будет выполнена программа группового пилотажа

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Истребители Восточного военного округа (ВВО) покажут фигуры высшего пилотажа над акваторией бухты Аякс острова Русский в ходе третьего Восточного экономического форума во Владивостоке. Об этом журналистам сообщил представитель пресс-службы округа капитан 1-го ранга Владимир Матвеев.

"Девять Су-35С впервые выполнят программу группового пилотажа, а также парный и одиночный пилотажи над Владивостоком. Зрителям будут продемонстрированы фигуры высшего пилотажа: "колокол", "зеркало", "ухо", "кадушка", петля Нестерова и многие другие", - сообщил он.

Новые многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С поступили в Приморье в истребительный авиационный полк на аэродроме Центральная Угловая в 2016 году.

Су-35С - истребитель поколения 4++, обладает радиолокационной станцией с пассивной фазированной антенной решеткой "Н035 Ирбис", а также новыми двигателями АЛ-41Ф1С разработки НПО "Сатурн" с плазменной системой зажигания и управляемым вектором тяги.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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