"Вертолеты России" передали Индонезии два Ми-35П после капремонта

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) передал Индонезии два отремонтированных вертолета Ми-35П.

Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"В соответствии с условиями договора ремонт производился на базе АО "150 АРЗ" с ноября 2016 по август 2017 года. Представители индонезийской делегации проинспектировали летные испытания, провели осмотр вертолетов и подписали необходимые документы", - сказали в пресс-службе.

Первые боевые вертолеты Ми-35П в Индонезию были поставлены в сентябре 2003 года. В рамках межправительственного соглашения в сентябре 2007 года Индонезия заказала еще три вертолета того же типа, которые были поставлены в сентябре 2010. Официальная церемония передачи индонезийской армии прошла на авиабазе сухопутных войск Пондок Чабе в Джакарте 20 октября того же года.