Контракт на установочную партию Су-57 планируется подписать в 2018 году

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минобороны России рассчитывает подписать контракт на поставку установочной партии истребителей пятого поколения Су-57 в следующем году, войска должны будут получить эти самолеты в 2019 году, сообщил журналистам в среду в ходе пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017", замглавы ведомства Юрий Борисов.

"Огромный интерес посетителей форума вызвала российская современная авиатехника, в том числе самолеты Су-34, Су-35, а также новейший истребитель пятого поколения, который уже получил собственное название - Су-57. Сегодня мы прорабатываем подписание контракта на поставку установочной партии этих истребителей в 2018 году с поставкой машин в 2019 году", - сказал Борисов.

Су-57 (ПАК ФА) впервые поднялся в воздух в 2010 году. Опытно-конструкторские работы, как сообщалось ранее, должны завершиться в 2019 году. Установочная партия, сообщал глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, будет состоять из 12 машин. Как сообщил ранее главком ВКС Виктор Бондарев, поставки самолетов в авиачасти начнутся с 2018 года.

Международный военно-технический форум "Армия-2017" проходил с 22 по 27 августа в подмосковной Кубинке.