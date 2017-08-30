Минобороны РФ: "Армия-2017" по всем показателям превзошла предыдущий форум в полтора раза

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Прошедший в период с 22 по 27 августа Международный военно-технический форум "Армия-2017" привлек большое внимание зарубежных делегаций и специалистов, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

"По количеству участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, выставочным площадям форум "Армия-2017" превзошел предыдущую выставку в среднем в полтора раза", - сказал он на пресс-конференции по итогам форума.

Мероприятия форума проходили в Подмосковье на базе конгресно-выставочного центра "Патриот", на аэродроме "Кубинка", полигоне "Алабино", а также в Кронштадте (Западный военный округ), на полигоне Кадамовский Ростовской области (Южный военный округ), Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре (Центральный военный округ), Владивостоке (Восточный военный округ), Североморске (Северный флот).

"В этом году форум "Армия-2017" имел ряд особенностей, в частности в парке "Патриот" была развернута экспозиция, посвященная деятельности группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике, а также выставка трофейного оружия, захваченного у международных террористических группировок", - сказал Попов.

По его словам, в форуме в этом году приняли участие более 1200 предприятий и организаций, которые представили свыше 18,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения. В работе выставки приняли участие представители 114 государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 - высокого уровня, из которых 20 возглавили руководители оборонных ведомств. Также экспозиции представили 78 оборонных предприятий из 14 стран.

Богатая экспозиция робототехники

Тема робототехнических комплексов (РТК) была широко представлена на статической экспозиции и в динамических показах на прошедшем форуме, сообщил Попов.

"На стенде Государственного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны России был продемонстрирован макет ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) контейнерного размещения", - сказал он.

Многие образцы робототехники были представлены в статической экспозиции. "Это уже известный РТК "Вихрь" с привязным БЛА коптерного типа, предназначенным для разведки и целеуказания. В павильоне "Калашников" была представлена боевая автоматизированнная система "Соратник", а на стенде "Зала АэроГрупп" демонстрировался переносной комплекс борьбы с малоразмерными БЛА", - перечислил генерал.

"В рамках динамического показа на озере Комсомольском были продемонстрированы функциональные возможности РТК морского базирования "Галтель". Данный комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию в САР, выполняя задачи по охране водного района в акватории Средиземного моря в порту Тартус", - добавил замминистра.

Инновационные разработки

Попов также заявил, что на форуме работали группы, которые занимались анализом, оценкой и отбором инновационных разработок в интересах Минобороны РФ.

"Всего по результатам работы 228 экспертов предварительно отобраны 346 инновационных разработок и проектов", - сказал он.

"В качестве примера можно привести экипировку солдата будущего, представленную госкорпорацией "Ростех", боевые модули, разработанные концерном "Калашников", новое стрелковое вооружение и боеприпасы, перспективные средства радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, новые медицинские технологии", - перечислил Попов.

По его словам, после окончания форума работа не остановлена. "Органы военного управления продолжают проводить анализ и формировать предложения руководству Минобороны РФ по дальнейшему применению проектов, разработок и технологий, представляющих интерес для усовершенствования и создания новых образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал Попов.

Деловая программа

В рамках форума проведены 140 мероприятий научно-деловой программы. Общее количество участников деловой программы превысило 8600 человек.

К показу в демонстрационной программе привлекались более 300 единиц современных и перспективных образцов техники и вооружения Минобороны России, в том числе 27 перспективных образцов техники военного и двойного применения и более 40 единиц стрелкового оружия от предприятий промышленности.

"За время проведения форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тысяч человек, в том числе парк "Патриот" посетили почти 563 тысячи человек", - сказал Попов.

"Цели проведения форума "Армия-2017" достигнуты", - заявил он.