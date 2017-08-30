Минобороны РФ: "Армия-2017" по всем показателям превзошла предыдущий форум в полтора раза

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Прошедший в период с 22 по 27 августа Международный военно-технический форум "Армия-2017" привлек большое внимание зарубежных делегаций и специалистов, сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.
"По количеству участников, экспонатов, научно-деловых мероприятий, делегаций зарубежных государств, выставочным площадям форум "Армия-2017" превзошел предыдущую выставку в среднем в полтора раза", - сказал он на пресс-конференции по итогам форума.
Мероприятия форума проходили в Подмосковье на базе конгресно-выставочного центра "Патриот", на аэродроме "Кубинка", полигоне "Алабино", а также в Кронштадте (Западный военный округ), на полигоне Кадамовский Ростовской области (Южный военный округ), Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре (Центральный военный округ), Владивостоке (Восточный военный округ), Североморске (Северный флот).
"В этом году форум "Армия-2017" имел ряд особенностей, в частности в парке "Патриот" была развернута экспозиция, посвященная деятельности группировки российских войск в Сирийской Арабской Республике, а также выставка трофейного оружия, захваченного у международных террористических группировок", - сказал Попов.
По его словам, в форуме в этом году приняли участие более 1200 предприятий и организаций, которые представили свыше 18,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения. В работе выставки приняли участие представители 114 государств, 65 официальных военных делегаций, в том числе 35 - высокого уровня, из которых 20 возглавили руководители оборонных ведомств. Также экспозиции представили 78 оборонных предприятий из 14 стран.
Тема робототехнических комплексов (РТК) была широко представлена на статической экспозиции и в динамических показах на прошедшем форуме, сообщил Попов.
"На стенде Государственного научно-исследовательского испытательного центра робототехники Минобороны России был продемонстрирован макет ударного беспилотного летательного аппарата (БЛА) контейнерного размещения", - сказал он.
Многие образцы робототехники были представлены в статической экспозиции. "Это уже известный РТК "Вихрь" с привязным БЛА коптерного типа, предназначенным для разведки и целеуказания. В павильоне "Калашников" была представлена боевая автоматизированнная система "Соратник", а на стенде "Зала АэроГрупп" демонстрировался переносной комплекс борьбы с малоразмерными БЛА", - перечислил генерал.
"В рамках динамического показа на озере Комсомольском были продемонстрированы функциональные возможности РТК морского базирования "Галтель". Данный комплекс успешно прошел опытную эксплуатацию в САР, выполняя задачи по охране водного района в акватории Средиземного моря в порту Тартус", - добавил замминистра.
Попов также заявил, что на форуме работали группы, которые занимались анализом, оценкой и отбором инновационных разработок в интересах Минобороны РФ.
"Всего по результатам работы 228 экспертов предварительно отобраны 346 инновационных разработок и проектов", - сказал он.
"В качестве примера можно привести экипировку солдата будущего, представленную госкорпорацией "Ростех", боевые модули, разработанные концерном "Калашников", новое стрелковое вооружение и боеприпасы, перспективные средства радиоэлектронной борьбы и борьбы с беспилотными летательными аппаратами, новые медицинские технологии", - перечислил Попов.
По его словам, после окончания форума работа не остановлена. "Органы военного управления продолжают проводить анализ и формировать предложения руководству Минобороны РФ по дальнейшему применению проектов, разработок и технологий, представляющих интерес для усовершенствования и создания новых образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал Попов.
В рамках форума проведены 140 мероприятий научно-деловой программы. Общее количество участников деловой программы превысило 8600 человек.
К показу в демонстрационной программе привлекались более 300 единиц современных и перспективных образцов техники и вооружения Минобороны России, в том числе 27 перспективных образцов техники военного и двойного применения и более 40 единиц стрелкового оружия от предприятий промышленности.
"За время проведения форума общее количество его гостей и участников составило около 700 тысяч человек, в том числе парк "Патриот" посетили почти 563 тысячи человек", - сказал Попов.
"Цели проведения форума "Армия-2017" достигнуты", - заявил он.