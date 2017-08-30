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Форум "Армия-2018" пройдет 21-26 августа следующего года

Армия и ОПК
30 августа, 17:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

По словам замминистра обороны РФ Павла Попова, при подготовке к форуму планируется значительное расширение авиационного кластера на аэродроме Кубинка

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Минобороны планирует провести Международный военно-технический форум "Армия-2018" с 21 по 26 августа следующего года. Об этом сообщил в среду заместитель министра обороны РФ генерал армии Павел Попов.

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"Очередной форум планируется провести с 21 по 26 августа 2018 года на базе Конгрессно-выставочного центра "Патриот", аэродрома Кубинка, полигона Алабино, во всех военных округах и на Северном флоте", - сказал он на пресс-конференции по итогам завершившегося форума "Армия-2017", прошедшего в период с 22 по 27 августа.

По словам генерала, при подготовке к нему планируется значительное расширение авиационного кластера на аэродроме Кубинка.

"Основной идеей экспозиции Минобороны РФ на форуме "Армия-2018" станет тема управления полным жизненным циклом изделий от выявления потребности в них в том или ином сегменте деятельности до утилизации", - отметил Попов.

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Персоны
Попов, Павел Анатольевич
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