Замминистра обороны: военно-технический форум "Армия" открыт для всех стран мира

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Международный военно-технический форум "Армия", который ежегодно проводится в подмосковном парке "Патриот", во всех военных округах и на Северном флоте, открыт для всех стран мира, заявил в среду журналистам заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.
"Форум снискал популярность достаточно высокую по причине своей масштабности и пространственности, по причине необычайно высокой концентрации на его площадках экспонатов, которые были представлены вниманию наших потенциальных заказчиков. По информативности, зрелищности, презентабельности, по функционалу форум уникален. Это нельзя не признать еще и потому, что он представляет собой объединение нескольких площадок", - подчеркнул замминистра на пресс-конференции по итогам форума "Армия-2017", который прошел с 22 по 27 августа.
Он напомнил, что в работе форума приняли участие делегации 65 государств, 35 из них были представлены на самом высшем уровне - министрами обороны, заместителями министров обороны, начальниками Генштабов.
"Россия открыта и форум открыт. Мы приглашаем всех для участия в виде переговоров, консультаций, показов. Мы открыты абсолютно для всех, для всего мира. Для демонстрации своих вооружений и техники", - заключил Фомин.