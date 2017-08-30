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Россия планирует продать за рубеж оружия и военной техники на $47-50 млрд

Армия и ОПК
30 августа, 18:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС

В ФСВТС сообщили, что в общем объеме поставок РФ примерно половину занимает боевая авиация

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Портфель заказов по поставкам российской техники за рубеж находится на уровне $47-50 млрд. Об этом журналистам заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

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"У нас портфель заказов находится в диапазоне $47-50 млрд. Мы думаем, что этот тренд сохранится. Портфель заказов - понятие очень важное, потому что говорит об обязательствах наших поставщиков", - сказал он на пресс-конференции, посвященной итогам форума "Армия-2017".

По словам Шугаева, в общем объеме поставок России боевая авиация занимает примерно 50%. "Назывались уже цифры, что на мировом рынке объем (поставок авиации - прим. ТАСС) занимает 27%. Выходим на цифру примерно 30% по сухопутной технике, где-то 20% - техника ПВО и 6-7% - военно-морские силы", - сказал он.

Шугаев отметил, что Россия поставляет за рубеж "всю палитру истребителей", широко известных на международных рынках. Это истребители Су-30, модернизированные МиГ-29, новейшие МиГ-35, вертолеты Ми-35, Ми-28, Ми-17, Ка-52, учебно-боевые самолеты Як-130.

"По технике ПВО самый большой интерес к системам С-400, комплексам "Тор", "Бук", ПЗРК "Игла", различной бронетанковой технике, танкам Т-90, Т-90С, системам поражения, средствам РЭБ", - перечислил Шугаев.

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Форум "Армия-2017" Экспорт российского вооружения
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