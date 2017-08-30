Россия на "Армии-2017" заключила контракты с зарубежными партнерами на $300 млн

Индия и Китай вывели войска из спорного региона, но не забыли о разногласияхМеждународная панорама 30 августа, 18:30
Джабраилова отпустили под подписку о невыездеПроисшествия 30 августа, 18:26
Киев депортирует российскую журналистку за "очернение" УкраиныМеждународная панорама 30 августа, 18:18
Ученые призывают ограничить субсидии на биотопливоСоциальная ответственность 30 августа, 18:07
Предприятия ЛПК перечислили в бюджет Иркутской области 3,2 млрд рублей за первое полугодиеНовости партнеров 30 августа, 18:01
Малкин: ситуация с участием игроков НХЛ на ОИ может проясниться к началу сезонаСпорт 30 августа, 17:59
Мировой рост спроса на сельхозпродукцию и продовольствие замедлитсяСоциальная ответственность 30 августа, 17:55
СМИ: "Лестер" и "Вест Бромвич" интересуются футболистом "Локомотива" КверквелиейСпорт 30 августа, 17:52
Больше трети жителей Подмосковья отдыхают в парках каждую неделюОбщество 30 августа, 17:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Общий объем контрактов, заключенных на форуме "Армия-2017" с зарубежными партнерами, составил $300 млн. Об этом журналистам заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.
"В целом я вам могу сказать, что мы можем оценивать сумму порядка $300 млн. По линии военно-технического сотрудничества на такую цифру мы вышли в качестве результата работы", - сказал он на пресс-конференции по итогам форума "Армия-2017".
"Мы действительно провели определенную аналитическую работу по сравнению форума "Армия-2017" и значимых мировых выставок. Прежде всего, это самый молодой форум, но точно попал в тройку самых значимых", - также отметил Шугаев.
Во время форума замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что на "Армии-2017" подписаны 23 государственных контракта и три дополнительных соглашения с 17 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 170 млрд рублей.