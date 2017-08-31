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Комитеты примирения в зонах деэскалации в Сирии провели первую совместную видеоконференцию

Армия и ОПК
31 августа, 6:45 UTC+3 ЛАТАКИЯ /Сирия/ 31, августа. /ТАСС

В состав комитетов входят представители органов самоуправления провинций, вооруженной оппозиции, а также российского Центра по примирению

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ЛАТАКИЯ /Сирия/, 31 августа. /ТАСС/. Представители комитетов национального примирения, которые действуют в зонах деэскалации на территории Сирии, провели первую совместную видеоконференцию по итогам работы. Трансляция велась из городов Дераа, Дамаск, Хомс и Латакия.

В состав комитетов входят представители органов самоуправления провинций, вооруженной оппозиции, а также российского Центра по примирению. Ранее власти провинций Дераа, Дамаск и Хомс по инициативе российской стороны впервые за время войны в Сирии провели видеомосты с вооруженной оппозицией в зонах деэскалации и обсудили с ними гуманитарную ситуацию.

"Это наша первая видеоконференция именно в этом формате, когда мы работаем объединенно со всеми комитетами национального примирения. Спасибо всем, кто принимает участие в нашей совместной работе. Со своей стороны мы готовы активно участвовать в решении самых важных проблем, которые сейчас стоят перед населением Сирии. Безусловно, все наши действия направлены исключительно на восстановление мира", - сказал в ходе мероприятия командующий группировкой российских войск в Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин.

Генерал подчеркнул, что добиться мира в Сирии можно только совместными усилиями. "Наши встречи будут проходить системно и периодически", - заверил он.

Суровикин напомнил, что за последние несколько месяцев благодаря усилиям России была стабилизирована обстановка в центральных и южных районах Сирии. За три месяца были подписаны более 600 соглашений о прекращении боевых действий, к перемирию на данный момент примкнули более 2,2 тыс. населенных пунктов. Российские специалисты провели свыше 300 гуманитарных акций, передав мирным жителям более 280 т помощи, а военные врачи оказали помощь более чем 46 тыс. сирийцев.

В действующие зоны деэскалации при содействии Вооруженных сил РФ прибыли 14 гуманитарных конвоев с продуктами и медикаментами от ООН и Международного комитета Красного Креста, сообщил генерал. Кроме того, напомнил он, в осажденный боевиками "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) Дейр-эз-Зор только в августе российские транспортные самолеты доставили 376 т продовольствия по линии ООН.

Инициативы комитетов примирения

Российская сторона в кратчайшие сроки рассмотрит все вопросы по обеспечению мирной жизни в зонах деэскалации в Сирии, которые будут поднимать комитеты национального примирения, заявил Суровикин.

"Если будут [возникать] те вопросы, которые нужно немедленно рассмотреть, то мы готовы рассмотреть любой вопрос, который определит комитет национального примирения любой из зон, в кратчайшие сроки и максимально эффективно", - заверил генерал.

Зоны деэскалации

На переговорах в Астане в начале мая представители России, Ирана и Турции договорились о создании в Сирии четырех зон деэскалации. Соглашение предполагает, что на этих территориях запрещена военная активность, включая полеты авиации. Действие документа рассчитано на полгода и может автоматически продлеваться на аналогичный период.

К настоящему моменту действуют уже три зоны деэскалации: в южных провинциях Сирии, в Восточной Гуте и севернее города Хомс. Идет работа над созданием четвертой зоны - в провинции Идлиб.

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Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии
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