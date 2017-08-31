Российско-монгольские учения "Селенга-2017" открылись в пустыне Гоби

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ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Церемония открытия российско-монгольских учений "Селенга-2017" прошла на полигоне Зуунбаян в пустыне Гоби. Об этом сообщает в четверг пресс-служба Восточного военного округа.
"В ходе торжественного мероприятия военнослужащие под звуки национальных гимнов подняли государственные флаги двух стран. Также был поднят специально разработанный флаг учения "Селенга-2017", символизирующий дружбу и единство военных России и Монголии", - сказали в пресс-службе.
В этом году российско-монгольские учения впервые проходят в сложных климатических условиях пустыни Гоби. Военные двух стран отработают взаимодействие при ликвидации незаконных вооруженных формирований. В маневрах задействовано более 1 тыс. военных, сообщалось, что от России в "Селенге-2017" примут участие до 500 военнослужащих отдельного мотострелкового соединения из города Кяхта в Бурятии.
Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011 года они назывались "Дархан". В 2016 году маневры прошли на полигоне Бурдуны в Бурятии, в них участвовало около 1 тыс. военных и было задействовано до 200 единиц военной техники с обеих сторон.