МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" примет участие в форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России" в Ярославле. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе концерна.

"Основная цель нашего участия в V всероссийском форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России" - поддержка талантливых и целеустремленных ребят из числа будущих выпускников общеобразовательных учреждений в вопросах определения профессии. Представители нашей делегации расскажут школьникам об условиях труда на предприятиях концерна и работе с молодыми специалистами, о востребованных концерном специальностях и направлениях подготовки в рамках высшего и среднего профессионального образования", - процитировали в пресс-службе слова генерального директора концерна Яна Новиков.

Он пояснил, что делегация рассчитывает повысить интерес будущих студентов как концерну в целом, так и к востребованным в компании специальностям и направлениям подготовки высшего образования. "В числе гостей и участников форума - будущие инженеры, конструкторы, ученые. Мы рассчитываем заинтересовать этих молодых людей... познакомить их с работой наших дочерних обществ, организовать дальнейшее адресное сопровождение юных дарований до выпуска из школы и их последующее целевое обучение", - подчеркнул гендиректор.

На форуме "Будущие интеллектуальные лидеры России", который пройдет с 1 по 4 сентября 2017 года в Ярославле, "Алмаз-Антей" представит несколько проектов, разработанных совместно с ведущими техническими вузами России, а участвующие в мероприятии школьники смогут проверить свои умения на стенде концерна.