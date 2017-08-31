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Минобороны РФ получило после модернизации самолет Ту-160

Армия и ОПК
31 августа, 17:10 UTC+3

Также компания "Туполев" передала военному ведомству два очередных модернизированных самолета Ту-95МС и бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала Министерству обороны РФ самолет Ту-160. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"На стратегическом ракетоносце выполнен капитальный ремонт с модернизацией первой очереди", - говорится в сообщении.

Также компания передала Минобороны РФ два очередных модернизированных самолета Ту-95МС и бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.

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