Минобороны РФ получило после модернизации самолет Ту-160

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МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Компания "Туполев" (входит в ОАК) передала Министерству обороны РФ самолет Ту-160. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"На стратегическом ракетоносце выполнен капитальный ремонт с модернизацией первой очереди", - говорится в сообщении.
Также компания передала Минобороны РФ два очередных модернизированных самолета Ту-95МС и бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.