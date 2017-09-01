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В Пермском институте Росгвардии впервые открылся курс инженеров и связистов

Армия и ОПК
1 сентября, 9:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС

В этом году учебу в четырех институтах, действующих в системе Росгвардии, начали учебу около тысячи первокурсников

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пермский военный институт Росгвардии впервые начнет готовить инженеров и связистов в новом учебном году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В этом учебном году в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ открывается набор для подготовки инженеров и связистов", - сказал сотрудник пресс-службы.

Всего в системе Росгвардии действуют четыре военных института - в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми. В этом году около тысячи первокурсников начали в них учебу.

"С учетом задач, выполняемых Росгвардией, в военных институтах была усовершенствована система подготовки кадров", - добавил собеседник агентства. По его словам, теперь курсанты максимально погружаются в тематику направлений войск, связанных с их будущей профессией.

В ведомстве отметили, что в связи с необходимостью в офицерских кадрах в Новосибирском военном институте проводится дополнительна подготовка офицеров ОМОН.

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