В Пермском институте Росгвардии впервые открылся курс инженеров и связистов

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Пермский военный институт Росгвардии впервые начнет готовить инженеров и связистов в новом учебном году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В этом учебном году в Пермском военном институте войск национальной гвардии РФ открывается набор для подготовки инженеров и связистов", - сказал сотрудник пресс-службы.

Всего в системе Росгвардии действуют четыре военных института - в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове и Перми. В этом году около тысячи первокурсников начали в них учебу.

"С учетом задач, выполняемых Росгвардией, в военных институтах была усовершенствована система подготовки кадров", - добавил собеседник агентства. По его словам, теперь курсанты максимально погружаются в тематику направлений войск, связанных с их будущей профессией.

В ведомстве отметили, что в связи с необходимостью в офицерских кадрах в Новосибирском военном институте проводится дополнительна подготовка офицеров ОМОН.