Главком ВКС открыл учебный год в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина

Геркус: Дзюба не перешел в "Локомотив" по многим обстоятельствамСпорт 1 сентября, 11:23
Пробки в Москве 1 сентября могут достичь 10 балловОбщество 1 сентября, 11:22
Женская сборная России по футболу сохранила 25-е место в рейтинге ФИФАСпорт 1 сентября, 11:20
Эксперт: энергосбережение может стать одним из драйверов экономического ростаНовости партнеров 1 сентября, 11:12
Фурсенко: ФК "Зенит" сократил зарплатную ведомость на 15%Спорт 1 сентября, 11:10
Nikkei: Canon возвращает производство в ЯпониюЭкономика и бизнес 1 сентября, 11:05
Бывший глава департамента спорта ЯНАО получил шесть лет колонии за коррупциюНовости Урала 1 сентября, 11:03
Лавров: РФ настаивает на оперативной отправке помощи в зоны деэскалации в СирииПолитика 1 сентября, 11:03
Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон "Кулаковский"Общество 1 сентября, 10:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Главком ВКС РФ Виктор Бондарев открыл новый учебный год в Воронеже в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, где состоялось торжественное построение личного состава вуза.
"Товарищи курсанты, сегодня вы начинаете длинный путь, вам предстоит доказывать, что вы пришли в Воздушно-космические силы, чтобы достигать больших высот. Поверьте, у вас все впереди и все получится", - сказал он.
Он отметил, что в академии создана прекрасная учебно-материальная база, инфраструктура, работает профессорско-преподавательский состав, что позволяет выполнить все задачи по подготовке профессионалов для Воздушно-космических сил.
После торжественного построения и митинга ко Дню знаний состоится награждение победителей конкурса на лучшую воинскую часть ВКС, в котором в четыре этапа с 16 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года было проверено более двух тысяч частей.
Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже. Центр образован в результате объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в городе Монино под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже. Один из самых крупных вузов Минобороны РФ, в него входит НИИ радиоэлектронной борьбы. Академия базируется в Воронеже, имеет два филиала, три учебные базы, две смешанные авиационные дивизии в Саратовской, Самарской и Челябинской областях.
В составе академии 20 факультетов, 92 кафедры в Воронеже и филиалах в Челябинске и Сызрани, восемь диссертационных советов по 18 научным специальностям. Осуществляется целевая подготовка адъюнктов 40 государств. В вузе работают 152 доктора наук и профессора, 116 кандидатов наук. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учеников 10-11 классов.