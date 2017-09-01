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Главком ВКС открыл учебный год в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина

Армия и ОПК
1 сентября, 9:58 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 1, сентября. /ТАСС

По словам главкома ВКС РФ Виктора Бондарев, в академии создана база, которая позволяет выполнить все задачи по подготовке профессионалов для Воздушно-космических сил

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ВОРОНЕЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Главком ВКС РФ Виктор Бондарев открыл новый учебный год в Воронеже в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, где состоялось торжественное построение личного состава вуза.

"Товарищи курсанты, сегодня вы начинаете длинный путь, вам предстоит доказывать, что вы пришли в Воздушно-космические силы, чтобы достигать больших высот. Поверьте, у вас все впереди и все получится", - сказал он.

Он отметил, что в академии создана прекрасная учебно-материальная база, инфраструктура, работает профессорско-преподавательский состав, что позволяет выполнить все задачи по подготовке профессионалов для Воздушно-космических сил.

После торжественного построения и митинга ко Дню знаний состоится награждение победителей конкурса на лучшую воинскую часть ВКС, в котором в четыре этапа с 16 декабря 2016 года по 31 августа 2017 года было проверено более двух тысяч частей.

Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина" создан в 2012 году в Воронеже. Центр образован в результате объединения Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина в городе Монино под Москвой и Военного авиационного инженерного университета в Воронеже. Один из самых крупных вузов Минобороны РФ, в него входит НИИ радиоэлектронной борьбы. Академия базируется в Воронеже, имеет два филиала, три учебные базы, две смешанные авиационные дивизии в Саратовской, Самарской и Челябинской областях.

В составе академии 20 факультетов, 92 кафедры в Воронеже и филиалах в Челябинске и Сызрани, восемь диссертационных советов по 18 научным специальностям. Осуществляется целевая подготовка адъюнктов 40 государств. В вузе работают 152 доктора наук и профессора, 116 кандидатов наук. В 2013 году в академии создана первая в Вооруженных силах РФ научная рота, в 2015 году - кадетский корпус (инженерная школа) для одаренных учеников 10-11 классов.

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