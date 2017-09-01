Замминистра обороны РФ открыл учебный год в академии МТО в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков принял участие в торжественной церемонии начала нового учебного года в Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева, сообщили в Минобороны РФ.

Булгаков пожелал кадетам, курсантам и слушателям в новом учебном году обширного кругозора и глубоких знаний, неподдельного интереса к освоению новой специальности, а научно-педагогическому составу академии профессионального совершенства и мастерства.

В Военной академии материально-технического обеспечения им. А. В. Хрулева с 1 сентября начали обучение около 6 тыс. курсантов и слушателей по 53 специальностям, из них более 1200 курсантов и слушателей - первокурсники. Также 1 сентября 1063 суворовца и кадета, из которых 160 - пятиклассники, поступившие в этом году, начали обучение в Санкт-Петербургском кадетском корпусе, Уссурийском Суворовском военном училище, входящих в систему материально-технического обеспечения.

Кроме российских курсантов и офицеров обучение в академии пройдут иностранные военные. Представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана в течении двух лет пройдут магистерскую подготовку.

В День знаний на строевом плацу академии также состоялась торжественная церемония вручения флага ОДКБ и Верительной Грамоты. В церемонии приняли участие заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков и начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

Академия получила статус учебно-методической и научно- исследовательской организации по подготовке военных кадров для государств - членов ОДКБ по специальностям материально- технического (тылового и технического) обеспечения. Академия МТО стала третьим высшим военным учебным заведением Министерства обороны РФ, имеющим статус принадлежности к учебно-методической и научно- исследовательской организации ОДКБ.