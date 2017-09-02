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Ракетчики ЮВО производят контрольные пуски "Искандеров" на полигоне Ашулук

Армия и ОПК
2 сентября, 7:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, сентября. /ТАСС

В пресс-службе округа сообщили, что военнослужащие совершили марш протяженностью около 1 тыс. км комбинированным способом

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© Дмитрий Рогулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Ракетчики Южного военного округа (ЮВО) производят контрольные пуски ракет "Искандер-М" на полигоне Ашулук в Астраханской области. Об этом в субботу сообщил начальник пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки ракетное соединение ЮВО, дислоцированное в Краснодарском крае, в августе было поднято по учебной тревоге для совершения марша на полигон Ашулук, где расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" производят контрольные пуски ракет по целям условного противника", - сказал Астафьев.

"Военнослужащие совершили марш комбинированным способом общей протяженностью около 1 тыс. км, - уточнил он. - В ходе марша по пересеченной местности отработали не менее 10 учебно-боевых задач, в том числе отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление зараженных участков местности, развертывание комплексов и нанесение условных ракетных ударов по заданным целям".

В мероприятиях принимают участие более 400 военнослужащих, задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники.

"Искандер-М" - оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения на расстоянии до 500 км ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи.

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