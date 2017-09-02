Су-30СМ около 120 раз сопровождали разведывательные полеты у южных границ РФ в этом году

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российские истребители Су-30СМ 4-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО Южного военного округа в этом году около 120 раз сопровождали разведывательные полеты у южных границ РФ. Об этом сообщил ТАСС командующий армией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

"Ни для кого не секрет, что во все времена, а особенно в наши дни "нездоровый интерес" к границам Родины со стороны самолетов-разведчиков наших западных и прозападных партнеров, включая, разумеется США и другие страны НАТО, крайне велик. Особую активность в ведении воздушной разведки над акваторией Черного моря вблизи Крыма проявляют летательные аппараты США - как пилотируемые самолеты-разведчики, так и разведчики-беспилотники, включая стратегические", - рассказал ТАСС командующий в связи с 75-й годовщиной со дня создания объединения.

"Со времени вхождения Крыма в состав России в 2014 году ежедневно в воздушном пространстве вблизи наших южных рубежей мы заблаговременно обнаруживаем и жестко контролируем всех непрошеных гостей подобного рода. За восемь месяцев этого года истребители Су-30СМ армии порядка 120 раз поднимались в воздух и сопровождали их разведывательные полеты вдоль нашей государственной границы", - отметил Севостьянов. "Вот и на этой неделе американские воздушные разведчики вновь летали у наших южных границ", - добавил он.

В качестве примера активной разведывательной деятельности США Севостьянов напомнил о двух случаях в мае этого года, когда американская авиация проводила разведывательные полеты у Крыма: сначала это был самолет P-8 Poseidon патрульной авиации ВМС США, а затем тяжелый стратегический разведчик-беспилотник RQ-4 Global Hawk, на перехват которых поднимались истребители Су-30СМ 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.

Севостьянов напомнил, что Краснознаменная 4-я армия ВВС и ПВО Южного военного округа несет боевое дежурство по противовоздушной обороне всего юга России с запада от Крыма на восток до границы с Казахстаном, от границы с Грузией на юге и далее на север вглубь территории России. Авиационные соединения и части, а также силы ПВО объединения дислоцированы на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северного Кавказа и Крыма.