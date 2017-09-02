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Около 40 тысяч человек пришли на военный авиапарад в Ростове-на-Дону

Армия и ОПК
2 сентября, 16:23 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 2, сентября. /ТАСС

Зрители увидели более 80 образцов техники ВВС и ПВО

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 сентября. /ТАСС/. Небольшой дождь и низкая облачность не помешали проведению авиационно-спортивного праздника на военном аэродроме в Ростове-на-Дону в честь юбилея 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО). Как сообщили ТАСС в пресс-службе ЮВО, посмотреть авиапарад пришли 40 тыс. человек.

"40 тысячам пришедшим на военный аэродром зрителям представлены более 80 образцов техники ВВС и ПВО", - сообщили в пресс-службе.

Отмечающая 75-летний юбилей 4-я армия ВВС и ПВО несет боевое дежурство по противовоздушной обороне всего юга России - от Крыма до границы с Казахстаном.

"Используемая на юге России авиационная техника достаточно надежная и имеет солидный запас ресурсов - 100% вертолетов, стоящих на вооружении объединения, являются новейшими модернизированными образцами, а оперативно-тактическая авиация на сегодняшний день обеспечена современными образцами на 64%", - сказал на церемонии открытия праздника командующий войсками ЮВО Александр Дворников, передает корреспондент ТАСС.

Летчики продемонстрировали в небе возможности новейших многоцелевых самолетов и авиационных комплексов, в том числе Су-30СМ, Су-34, Су-25СМ, Су-24М, а также боевых и транспортных вертолетов Ми-35, Ми-28Н "Ночной охотник", Ка-52, Ка-27ПС, Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ми-26. Зрители также смогли ознакомиться с основными образцами вооружения войск ПВО, в том числе увидеть комплексы С-300ПМ1, С-400 "Триумф", "Панцирь-С", РЛС "Гамма-Д" и "Небо-СВУ".

Праздник завершили показательные полеты пилотажных групп ВКС России "Русские Витязи" (на истребителях Су-30СМ) и "Беркуты" (на боевых ударных вертолетах Ми-28Н и Ка-52).

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