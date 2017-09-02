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Правительственная армия и ВКС РФ уничтожили последний крупный очаг ИГ в центре Сирии

Армия и ОПК
2 сентября, 19:21 дата обновления: 2 сентября, 19:27 UTC+3

Войска освободили город Акербат в провинции Хама, уточнили в Минобороны РФ

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© Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России освободили город Акербат в провинции Хама, ликвидировав последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии. Об этом сообщает в субботу Минобороны РФ.

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"Подразделения 4-й танковой дивизии сирийских правительственных войск во взаимодействии с частями 5-го добровольческого штурмового корпуса и отрядами военного Мухабарата освободили город Акербат. Операция по уничтожению крупной группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) в восточной части провинции Хама в районе стратегически важного населенного пункта Акербат проводилась при активной поддержке ВКС России", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны, российские самолеты уничтожали опорные пункты и бронетехнику террористов, огневые позиции артиллерии, пункты управления и узлы связи боевиков. "Таким образом, ликвидирован последний крупный очаг сопротивления террористов в центральной части Сирии", - добавили в российском военном ведомстве.

В настоящее время, по данным Минобороны, подразделения сирийской армии добивают остатки террористических групп "Исламского государства" в "акербатском котле".

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