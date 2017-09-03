"Русские Витязи" и "Беркуты" выступили в честь 80-летия Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 сентября. /ТАСС/. Более 80 экипажей воздушных судов 4-й армии ВВС и ПВО, пилотажные группы ВКС РФ "Русские Витязи" и "Беркуты" выступили на праздновании 80-летия Ростовской области, передает корреспондент ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе округа, посмотреть авиапарад на набережной Ростова-на-Дону собрались более 60 тыс. человек.

Всего в воздушном представлении приняли участие более 80 воздушных судов из всей линейки авиации, которая стоит на вооружении авиационных частей объединения ВВС и ПВО.

"Русские Витязи" исполнили фигуры высшего пилотажа на истребителях Су-30СМ, а "Беркуты" выступили на боевых ударных вертолетах Ми-28Н и Ка-52.

"Сегодня у ростовчан и гостей донской столицы есть прекрасная возможность своими глазами увидеть современную технику армии ВВС и ПВО Южного военного округа. В эти дни самое крупное объединение Воздушно-космических сил России отмечает 75-летие", - также сказал перед началом воздушного праздника командующий войсками округа Александр Дворников, отметив, что полеты также проходят в рамках информационно- пропагандистской акции "Военная служба по контракту - твой выбор!"

Дворников отметил, что в настоящее время в войсках округа служат более 60 тыс. военных по контракту. В большинстве своем это командиры расчетов и экипажей, механики-водители боевых машин, пусковых установок. В 2017 году Южный военный округ планирует отобрать еще около 20 тыс. человек.