Более 3,5 тыс. военных провели стрельбы в рамках учений на Курилах и Сахалине

ТАСС, 4 сентября. Более 3,5 тыс. военнослужащих на Курилах и Сахалине приняли участие в стрельбах в рамках учений, уничтожив тактический десант условного противника при поддержке авиации. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"На учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных на Курильских островах и острове Сахалин, тактические учения завершились масштабными боевыми стрельбами. <...> В рамках этапа боевой стрельбы на учебно-тренировочном комплексе Успеновский (остров Сахалин) личный состав мотострелкового соединения при поддержке ствольной и реактивной артиллерии, вертолетов армейской авиации, во взаимодействии с резервом армейского корпуса ВВО, выполнил блокирование и уничтожение тактического десанта условного противника", - говорится в сообщении.

Боевые стрельбы завершили тактические учения, во время которых мотострелки и артиллеристы на Курильских островах отработали организацию обороны береговой линии от высадки морского десанта условного противника.

В мероприятиях боевой подготовки приняли участие свыше 3,5 тыс. человек, было задействовано порядка 1 тыс. единиц техники, в частности, танки Т-72Б, артиллерийские орудия разного калибра, в том числе самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", "Акация", "Гиацинт", реактивная система залпового огня "Град", противотанковые орудия "Рапира", минометы "Поднос".