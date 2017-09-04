Минобороны заключило контракт на опытную партию из десяти новейших гаубиц "Коалиция-СВ"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ и ЦНИИ "Буревестник" заключили контракт на поставку опытной партии из десяти новейших самоходных артиллерийских орудий "Коалиция-СВ". Об этом в понедельник сообщается на сайте оборонного ведомства.

"Государственные испытания артиллерийского орудия "Коалиция-СВ" завершатся в 2019 году. В настоящее время с предприятием-изготовителем заключен государственный контракт на поставку опытной партии в количестве десяти единиц для войсковой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начало серийных поставок гаубиц запланировано на 2020 год.

"Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, противотанковых средств, живой силы, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений и препятствования маневрам резервов противника в глубине его обороны.