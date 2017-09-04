Самая большая в мире подлодка "Дмитрий Донской" вернулась из трехмесячного похода

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МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в мире атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" завершила трехмесячный поход и вернулась в Беломорскую военно-морскую базу Северного флота. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе флота.
"Экипаж подводной лодки более трех месяцев находился вне пункта постоянного базирования - участвовал в Главном военно-морском параде на День ВМФ в Кронштадте и выполнял задачи боевой подготовки в Баренцевом море", - сказали на флоте.
На причале в Северодвинске моряков встречал командир базы контр-адмирал Аркадий Романов, который в свое время командовал этой субмариной. Он принял доклад командира корабля капитана 1-го ранга Олега Цыбина об успешном выполнении поставленных задач и прибытии в пункт постоянного базирования, поздравил подводников с возвращением домой и поблагодарил за службу.
Тяжелый подводный ракетный крейсер "Дмитрий Донской" является самой большой в мире действующей подводной лодкой. Его длина превышает 170 метров, ширина - 23 метра, осадка в надводном положении - около 11 метров, а подводное водоизмещение составляет почти 50 тысяч тонн.
В июле 2017 года крейсер впервые в истории совершил переход в надводном положении из Североморска в Кронштадт. Корабль успешно прошел Балтийским проливами и по фарватеру Финского залива.