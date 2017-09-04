Эскизный проект авианесущего корабля создан и представлен Минобороны РФ

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МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Эскизный проект авианесущего корабля создан и представлен Министерству обороны России. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"Эскизный проект [авианесущего корабля] был представлен в Министерство обороны, здесь все зависит от заказчика по выбору окончательного облика исходя из проделанной работы. Будем ждать решения о дальнейшей судьбе этого проекта", - сказал он.
В ВМФ РФ до этого заявляли, что российский флот рассчитывает получить перспективный авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года. Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщал, что контракт на строительство авианосца может быть подписан к концу 2025 года.