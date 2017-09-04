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Конкурс в летные училища за пять лет вырос в восемь раз

Армия и ОПК
4 сентября, 16:07 UTC+3 ТАСС ТАСС 4, сентября. /ТАСС

Главком ВКС РФ отметил возрастающий среди молодежи интерес к космосу и профессии летчика

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ТАСС, 4 сентября. /ТАСС/. Конкурс в летные училища за последние пять-шесть лет вырос с одного до восьми человек на место. Об этом сказал главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, посетивший во время рабочей поездки в Кировскую область строящийся в облцентре Детский космический центр.

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"Пять-шесть лет назад в летные училища мы набирали по одному человеку на место. В этом году конкурс уже восемь человек, в следующем, думаю, будет десять", - приводит его слова пресс-служба правительства области.

Он добавил, что интерес у молодежи к космосу и профессии летчика возрастает, и такие объекты, как Детский космический центр в Кирове, способствуют популяризации этого направления.

Центр, получивший поддержку из резервного фонда правительства РФ, откроется в ноябре 2017 года, его смогут одновременно посещать более 200 человек. Там будут оборудованы два экспозиционных зала, посвященных пилотируемой космонавтике и изучению космического пространства, а также полнокупольный цифровой планетарий, позволяющий без использования очков ощутить 3D-эффект. Аналогов этому планетарию в России сейчас нет, уточнили в пресс-службе.

"Космический центр - это гордость и краса Кирова и даже России, подобного больше в стране нет, - отметил Бондарев - Изначально Юрий Гагарин, поступая в Оренбургское летное училище, тоже не знал, что он полетит в космос, но, когда Родине потребовался пилот, он был к этому готов. Поэтому и дети, которые придут сюда заниматься, будут готовы к тому, чтобы в будущем открывать новые планеты и галактики".

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Персоны
Гагарин, Юрий Алексеевич Бондарев, Виктор Николаевич
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