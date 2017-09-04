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Норвежский пограничный корабль "Баренцхаф" зашел в Мурманск

Армия и ОПК
4 сентября, 17:23 UTC+3

Накануне совместные учения пограничников России и Норвегии прошли в Баренцевом море

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МУРМАНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Совместные учения пограничников России и Норвегии завершились неофициальным визитом норвежского корабля "Баренцхаф" в Мурманск. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

"4 сентября прошли учения кораблей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и береговой охраны Королевства Норвегия, а также неофициальный визит норвежского корабля в порт Мурманск", - сообщили в ведомстве.
В учении в Баренцевом море были задействованы российский пограничный сторожевой корабль проекта 22100 "Полярная Звезда" и корабль береговой охраны Норвегии "Баренцхаф". Российские и норвежские пограничники успешно отработали действия по тушению пожара на судне, а также по поиску и спесанию терпящих бедствие на море.

После учений корабли зашли в Мурманск. Российскую делегацию возглавил начальник пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району генерал-лейтенант Игорь Константинов, норвежскую - начальник Главного оперативного командования Вооруженных сил Норвегии генерал-лейтенант Рюне Якобсен. Участники российской и норвежской делегаций возложили цветы к памятникам "Пограничникам Арктики" и "Защитникам Заполярья".

Программа трехдневного визита предусматривает проведение совместного заседания, посвященного организации совместного контроля промысла водных биологических ресурсов в Баренцевом море. Ключевой вопрос повестки - оперативный обмен информацией о нарушении правил рыболовства, а также об угрозах безопасности в морских пространствах. В завершении визита для участников иностранной делегации будет организована экскурсия по городу, также российские и норвежские моряки проведут товарищеский матч по волейболу.

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