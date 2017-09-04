Военные отмечают 70-летие "ядерного" подразделения Вооруженных сил РФ

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Россия имеет необходимый паритет в ядерной области благодаря высокому профессионализму сотрудников 12-го Главного управления Минобороны России, которое отвечает за ядерную безопасность, заявил заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов.

"Хочу поздравить вас с праздником, пожелать всего самого лучшего. Здоровья, счастья и успехов в вашей нужной и востребованной деятельности. 12-й Главк - это особый главк Минобороны. Он достаточно закрытый, то, чем там занимаются, является святая святых Вооруженных сил", - сказал Борисов на праздновании в Центральном академическом театре Российской армии.

По его словам, деятельность сотрудников управления всегда требовала высокой научной подготовки и высокого уровня взаимодействия с учеными и научно-техническими руководителями.

"И до сих пор это взаимодействие - залог успеха той деятельности, которой занимается Главное управление, и только благодаря этому высокому профессионализму российская армия имеет тот необходимый паритет в ядерной области, который является сдерживающим фактором. Спасибо вам большое за ваш труд, руководство Минобороны и все Вооруженные силы и, пожалуй, весь российский народ смотрит на вас всегда с надеждой и гордостью", - заключил Борисов.

В августе 1947 года на Министерство Вооруженных сил СССР были возложены организация и строительство атомного полигона, проведение на нем испытаний ядерного оружия, изучение его поражающих факторов. Для практической реализации этих задач 4 сентября того же года был создан Специальный отдел Генерального штаба ВС СССР - первое структурное подразделение в военном ведомстве, занимавшееся проблемами ядерного оружия. Он стал предшественником 12-го Главного управления Минобороны России. День специалиста по ядерному обеспечению, который ежегодно отмечается 4 сентября, был учрежден указом президента РФ в 2006 году.