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Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ

Армия и ОПК
4 сентября, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, сентября. /ТАСС

Солдаты сопровождали автомобильную колонну, попавшую под минометный обстрел боевиков

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© EPA/ATEF SAFADI

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в понедельник в ТАСС.

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По данным ведомства, военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон.

"При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС). В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", - сообщили в Минобороны.

"Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в пресс-релизе министерства.

Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.

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