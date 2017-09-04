Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГ

Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляютСпорт 4 сентября, 22:14
Глава ОКР Жуков назвал плохой ситуацию с боксом в РоссииСпорт 4 сентября, 22:13
Жуков: Липницкой для работы в ОКР нужно учитьсяСпорт 4 сентября, 22:05
Жуков считает несвоевременным поднимать вопрос о допуске сборной России к ОИ-2018Спорт 4 сентября, 22:01
Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал US OpenСпорт 4 сентября, 21:55
Первый телемост между СССР и США. ДосьеБиографии и справки 4 сентября, 21:54
СКА разгромил "Спартак" в матче чемпионата КХЛСпорт 4 сентября, 21:52
Двое российских военных погибли в Сирии во время обстрела ИГАрмия и ОПК 4 сентября, 21:51
Михайлов: российские волейболисты спокойно отпраздновали победу на чемпионате ЕвропыСпорт 4 сентября, 21:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Двое российских военнослужащих по контракту погибли в Сирии в результате минометного обстрела со стороны террористов "Исламского государства" (ИГ, организация запрещена в РФ). Об этом говорится в сообщении Минобороны, поступившем в понедельник в ТАСС.
По данным ведомства, военные сопровождали автомобильную колонну российского Центра по примирению враждующих сторон.
"При следовании в провинции Дейр-эз-Зор автомобильная колонна подверглась минометному обстрелу террористами ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС). В результате обстрела один российский военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения", - сообщили в Минобороны.
"Раненый военнослужащий был оперативно доставлен в госпиталь, где российские военные медики боролись за его жизнь, но полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью", - говорится в пресс-релизе министерства.
Военнослужащие представлены командованием к государственным наградам.