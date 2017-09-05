Самолет на замену Ан-2 может пойти в серию к 2020 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Новый самолет ТВС-2-ДТС (композитный демонстратор технологий), разработанный на смену Ан-2, сможет пойти в серию уже к 2020 году. Об этом в интервью ТАСС рассказал директор Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина (СибНИА, входит в состав НИЦ "Институт имени Н. Е. Жуковского") Владимир Барсук.

"Я думаю, в течение двух лет можно провести сертификационные испытания, и к 2019-2020 году он сможет выйти в серию", - сказал он.

Новый легкий самолет будет способен доставить две тонны грузов на расстояние 2,5 тыс. км. ТВС-2-ДТС также сможет произвести посадку на необорудованную площадку или грунтовую полосу, разгрузиться и забрать людей.

По словам Барсука, сборочную линию для самолета можно наладить "в любом месте". Проект первоначально создавался под коллектив в 70-80 человек и новые технологии.

"Сделать такие "заводики" по всей стране и производить порядка 25-30 самолетов в год на каждом. Этот проект мы ведем для Минпромторга. Мы готовы произвести комплект матриц [специальные формы для создания фрагментов фюзеляжа и крыла самолета из композитов] и комплект технологической документации и передать для дальнейшей реализации в серийное производство. Инвестору останется лишь купить оборудование, а мы переучим людей", - отметил Барсук.

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