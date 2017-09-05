С "затонувшей" субмарины в Баренцевом море во время учений спасут несколько подводников

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МУРМАНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Несколько подводников спасут с условно затонувшей субмарины в ходе учений спасателей Северного флота. В маневрах задействованы 10 кораблей и судов, сообщили в пресс-службе флота.
"Сегодня в Мотовском заливе Баренцева моря началось учение сил поисково-спасательного обеспечения Северного флота по оказанию помощи аварийной подводной лодке, лежащей на грунте", - сообщили в пресс-службе.
В учениях задействованы более 10 кораблей и судов, в том числе спасательное судно "Георгий Титов" с автономными глубоководными спасательными аппаратами АС-34 и АС-36, дизель-электрическая подводная лодка "Калуга", корабли Кольской флотилии, суда и катера обеспечения. Также в маневрах участвуют противолодочный самолет Ил-38, спасательный вертолет Ка-27ПС и беспилотный летательный аппарат "Форпост".
"Будет отработан полный комплекс мер по оказанию помощи подводной лодке, начиная от приема сигнала бедствия и установления звукоподводной связи с экипажем до отработки подачи воздуха высокого давления и фактической эвакуации нескольких подводников на борт спасательного судна", - уточнили в пресс-службе флота.